Чимаев считает, что он легко смог бы побороть Кормье
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Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что он смог бы побороть бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье.
«Братан, я уничтожу тебя. Я размажу тебя в борьбе, брат. Десять из десяти.
В американской борьбе нет техники. Вы только умеете проходить в одну ногу», — сказал Чимаев на YouTube-канале Даниэля Кормье.
Следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.
Ранее Чимаев высказался по поводу чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
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