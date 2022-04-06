Чимаев считает, что он легко смог бы побороть Кормье

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что он смог бы побороть бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье.

«Братан, я уничтожу тебя. Я размажу тебя в борьбе, брат. Десять из десяти.



В американской борьбе нет техники. Вы только умеете проходить в одну ногу», — сказал Чимаев на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.

Ранее Чимаев высказался по поводу чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

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