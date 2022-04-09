Кадыров вышел на связь с Чимаевым перед его боем с Бёрнсом

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев пообщался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым перед своим поединком с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом на UFC 273. В ходе общения Кадыров пожелал Чимаеву удачи. Соответствующим фото Хамзат поделился в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, поединок Чимаева и Бёрнса состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Бойцы выступят в рамках главного карда спортивного мероприятия. В общей сложности в смешанных единоборствах Чимаев провёл 10 боёв, одержав в них 10 побед, 5 из которых были добыты нокаутами. Что касается Бёрнса, то он провёл 24 поединка, одержав в них 20 побед, 6 из которых — нокаутами.
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Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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