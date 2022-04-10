Олейник вышел на второе место по сабмишенам в тяжёлом весе UFC

Российский боец UFC Алексей Олейник стал вторым в истории тяжёлого дивизиона промоушена по числу сабмишенов.

На турнире UFC 273 Олейник победил американца Джареда Вандераа заломом шеи – сдача соперника стала для него седьмой в UFC. Больше в тяжёлом весе только у Фрэнка Мира, который побеждал таким способом восемь раз. На третьей строчке идёт Стефан Стрюве с шестью победами, на четвёртой – Габриэль Гонзага и Фабрицио Вердум (по четыре победы).

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В соглавном поединке UFC 273 сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг. Также в основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс. В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.