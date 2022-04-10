Хамзат Чимаев победил Гилберта Бёрнса на турнире UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.



Бой завершился победой Чимаева решением судей.



В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.



В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.



Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.