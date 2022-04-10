Хамзат Чимаев победил Гилберта Бёрнса на турнире UFC 273
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В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
Бой завершился победой Чимаева решением судей.
В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.
UFC 2022. UFC 273, Джексонвилл, США
Гилберт Бёрнс - Хамзат Чимаев (W)
10 апреля 2022, воскресенье. 06:15 МСК
Окончено
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