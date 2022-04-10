«Я не ожидал от него такой суровости». Чимаев — о бое с Бёрнсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал свою победу над представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Очень суровый соперник. Я не ожидал от него такой суровости. Он настоящий бразилец. Мой большой брат (мой тренер — Прим. «Чемпионата») со мной с первого дня. И он мне говорил о том, что Гилберт хорош. Я уважаю его. Я не знал, что он настолько силен. Бёрнс проделал хорошую работу. Я не останавливал свои тренировки, я готовился упорно к этому бою», — сказал Чимаев во флеш-интервью после боя.

Отметим, что победа над Бёрнсом стала для Чимаева 11-й в карьере. При этом это был первый полный бой Хамзата, он дрался все три раунда.