«Я не ожидал от него такой суровости». Чимаев — о бое с Бёрнсом
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал свою победу над представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.
«Очень суровый соперник. Я не ожидал от него такой суровости. Он настоящий бразилец. Мой большой брат (мой тренер — Прим. «Чемпионата») со мной с первого дня. И он мне говорил о том, что Гилберт хорош. Я уважаю его. Я не знал, что он настолько силен. Бёрнс проделал хорошую работу. Я не останавливал свои тренировки, я готовился упорно к этому бою», — сказал Чимаев во флеш-интервью после боя.
Отметим, что победа над Бёрнсом стала для Чимаева 11-й в карьере. При этом это был первый полный бой Хамзата, он дрался все три раунда.
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