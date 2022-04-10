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«Вы меня обокрали. Я выиграл три раунда». Пётр Ян — судьям после поражения от Стерлинга

«Вы меня обокрали. Я выиграл три раунда». Пётр Ян — судьям после поражения от Стерлинга
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Известный российский боец UFC Пётр Ян обратился к судьям после своего боя с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением арбитров.

«Считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен рематч», — сказал Ян во флеш-интервью после боя.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде. Также шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса.

UFC 273. Катастрофа!!! Пётр Ян проиграл Стерлингу во второй раз! LIVE UFC 273. Катастрофа!!! Пётр Ян проиграл Стерлингу во второй раз! LIVE
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