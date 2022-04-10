«Вы меня обокрали. Я выиграл три раунда». Пётр Ян — судьям после поражения от Стерлинга
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Известный российский боец UFC Пётр Ян обратился к судьям после своего боя с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.
Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением арбитров.
«Считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен рематч», — сказал Ян во флеш-интервью после боя.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде. Также шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса.
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