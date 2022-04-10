Мовсар Евлоев: Чимаев сделает выводы
Поделиться
Российский боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу, которую одержал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
«Безусловно, это самый сложный бой в карьере Хамзата. Но ни у кого нет сомнений, что он сделает выводы и станет ещё сильнее!» — написал Евлоев в своих социальных сетях.
Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
15:07
-
14:27
-
13:38
-
13:11
-
13:01
-
12:49
-
12:41
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:25
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:06
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:23
-
09:19
-
09:08
-
09:04
-
08:53
Партнерский контент