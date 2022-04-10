Мовсар Евлоев: Чимаев сделает выводы

Российский боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу, которую одержал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.



«Безусловно, это самый сложный бой в карьере Хамзата. Но ни у кого нет сомнений, что он сделает выводы и станет ещё сильнее!» — написал Евлоев в своих социальных сетях.



Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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