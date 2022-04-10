Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев: Чимаев сделает выводы

Мовсар Евлоев: Чимаев сделает выводы
Комментарии

Российский боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу, которую одержал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

«Безусловно, это самый сложный бой в карьере Хамзата. Но ни у кого нет сомнений, что он сделает выводы и станет ещё сильнее!» — написал Евлоев в своих социальных сетях.

Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Поезд хайпа чуть не сошёл с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил Поезд хайпа чуть не сошёл с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022