Ирина Роднина: смешанные единоборства — это не спорт! Чисто мужские развлечения

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала о своём отношении к смешанным единоборствам.

«Я никак к этому виду спорта не отношусь — чисто мужские развлечения. Смешанные единоборства — это не спорт! Действующие лица поэтому и называются бойцами, а не спортсменами!» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 сражались, в частности, два российских бойца, Алексей Олейник и Пётр Ян. Олейник праздновал победу в бою с представителем США Джаредом Вандераа, а Ян потерпел поражение в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

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