Грубейшая ошибка Яна. Напрасно он променял суровый Дагестан на тёплый Тай

Закончился долгожданный турнир UFC 273. Пётр Ян снова проиграл Алджэмейну Стерлингу, на этот раз спорным судейским решением. Многие эксперты начали обсуждать, что было такого в первом раунде, чего мы не увидели. Но Пётр сам отчасти виноват в поражении, а именно в том, что мы увидели во второй и третьей пятиминутках.

Сразу оговорюсь: я исключаю судейский заговор прежде всего потому, что если бы мы увидели произвол, то это было бы в последнем раунде. Его единодушно отдали Петру. И один из трёх боковых судей и вовсе отдал победу россиянину по итогам боя. Поэтому здесь ключевую роль сыграл человеческий фактор, а не заговор против России. В РПЛ же постоянно критикуют работу судей, особенно в последнее время. В прошлом сезоне в АПЛ была такая же история с арбитрами. Тут такая же субъективная история решила исход боя не в пользу Яна.

К чему я клоню? К тому, что Пётр мог и должен был провести бой со Стерлингом лучше. В прошлый раз Ян проваливал многократные попытки Алджо совершить тейкдаун и доминировал в стойке, благодаря чему шёл к уверенной победе. А в этот раз он допустил две грубые ошибки, стоившие ему успеха. Два тейкдауна с общим контролем в партере свыше семи минут — это непростительная роскошь. Пётр знал, что ему противостоит высококлассный грэпплер. Но он всё равно решил сделать ставку на ударку. Это по сути и погубило его.



Мы никогда не узнаем, что было бы, если в углу оказались Октябринский и Нурмаганбетов. Тем более в перерыве между вторым и третьим раундом Петру сказали не делать развороты спиной, когда Алджо прицеплялся. К сожалению, Ян наступил на те же грабли. Самое печальное, что мы не увидели доминирующую работу нашего бойца в стойке. Он не контратаковал после неудачных проходов Стерлинга, что недопустимо для бойца такого калибра.

Фото: ufc.com

Собственно, напрашивается вывод: зачем Пётр ездил готовиться в Таиланд, в зал Muay Thai Tiger? Там он должен был подтянуть ударку до космического уровня, но мы не увидели плоды той работы в полной мере. А Стерлинг действительно сделал правильные выводы из прошлой встречи, не ограничившись только своевременным приёмом пищи в день боя.

Честно, мы не знаем, сколько часов Пётр уделил борьбе в ходе подготовки. Но, исходя из историй других бойцов, проводивших сборы в Muay Thai Tiger, создаётся впечатление, что россиянин преимущественно нарабатывал ударку. Если так оно и есть, тогда это большой провал. Но его можно было бы хоть как-то нивелировать включением в угол кого-то из именитых бойцов с борцовским прошлым. Да-да, мы подразумеваем Генри Сехудо и Хабиба Нурмагомедова. Если с первым не удалось договориться, то Хабиб, скорее всего, принял бы предложение.

Хабиб Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно же, глупо считать, что фактор Орла разительно преобразил бы Петра. Но Нурмагомедов точно указал бы Яну на сильные стороны Алджо. И, вероятно, наш боец не допустил бы тех ошибок, о которых ранее говорилось. По крайней мере, он бы не встал на те же грабли в третьем раунде, потому что трудно представить, как Пётр ослушивается такого авторитета, как Хабиб.

Говорят, что в спорте решают мелочи. И, к сожалению, эти мелочи сыграли решающую роль не в пользу Петра Яна. Если Дана Уайт сдержит слово и организует третий бой со Стерлингом, тогда Петру нужно ехать не в Таиланд, а в Дагестан. Ну или хотя бы в зал АКА или ATT. Хотя тут многое зависит от исхода потенциального боя между нынешним чемпионом и Ти Джеем Диллашоу. Но это уже другая история.