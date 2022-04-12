Исмаилов обратился к Немкову перед его боем с американцем Андерсоном

Известный российский боец Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Вадиму Немкову, пожелав ему удачи в предстоящем поединке с представителем США Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.
«Вперёд за победой. Удачи тебе, Вадим», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.
Бой Немкова и Андерсона состоится в ночь на 16 апреля мск на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Ранее стало известно, что секундантом Немкова будет легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. В главном бою турнира, напомним, американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе. Его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.
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