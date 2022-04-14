Как, по вашему мнению, завершится бой Вадима Немкова и Кори Андерсона?

В ночь на субботу, 16 апреля, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоится турнир Bellator 277. В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков подерётся с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.
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В главном бою вечера американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове.
Напомним, предварительный кард турнира Bellator 277 стартует 16 апреля в 02:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.
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