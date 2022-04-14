Полный кард турнира Bellator 277 с боем Немков – Андресон в финале Гран-при

В ночь на субботу, 16 апреля на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоится турнир Bellator 277. В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков подерётся с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.

В главном бою вечера американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с актуальным кардом турнира Bellator 277.

Главный кард

Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре

Вадим Немков — Кори Андерсон

Аарон Пико — Эдли Эдвардс

Тим Джонсон — Линтон Вассел

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Даниэль Кэри

Тайрел Фортун — Раким Кливленд

Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Карвальо

Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо

Бобби Серони — Калоб Рамирез

Тайсон Миллер — Ралан Граси

Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес

Сократес Эрнандес — Роджелио Луна

Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон

Тео Хаг — Алан Бенсон

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове.

Напомним, предварительный кард турнира Bellator 277 стартует 16 апреля в 02:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.