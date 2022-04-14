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Полный кард турнира Bellator 277 с боем Немков – Андресон в финале Гран-при

Полный кард турнира Bellator 277 с боем Немков – Андресон в финале Гран-при
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В ночь на субботу, 16 апреля на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоится турнир Bellator 277. В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков подерётся с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.

В главном бою вечера американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с актуальным кардом турнира Bellator 277.

Главный кард

  • Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре
  • Вадим Немков — Кори Андерсон
  • Аарон Пико — Эдли Эдвардс
  • Тим Джонсон — Линтон Вассел

Предварительный кард

  • Гастон Боланьос — Даниэль Кэри
  • Тайрел Фортун — Раким Кливленд
  • Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Карвальо
  • Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
  • Бобби Серони — Калоб Рамирез
  • Тайсон Миллер — Ралан Граси
  • Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес
  • Сократес Эрнандес — Роджелио Луна
  • Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
  • Тео Хаг — Алан Бенсон

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Напомним, предварительный кард турнира Bellator 277 стартует 16 апреля в 02:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.

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