Дрозд: не вижу причин, по которым бой Усика и Джошуа может не состояться

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, есть ли вероятность, что поединок Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в срок.



«Не вижу таких глобальных, больших проблем. У Саши в контракте прописан реванш. Сейчас мировая ситуация немного сдвинула сроки, но я не вижу причин, по которым этот бой может не состояться. Все хотят его видеть, и я думаю, что он будет», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Дрозд рассказал о том, что планирует устроить боксёрский поединок с участием российского самбиста и бойца смешанных единоборств Иваном Штырковым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».