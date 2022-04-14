Дрозд: не вижу причин, по которым бой Усика и Джошуа может не состояться
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, есть ли вероятность, что поединок Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в срок.
«Не вижу таких глобальных, больших проблем. У Саши в контракте прописан реванш. Сейчас мировая ситуация немного сдвинула сроки, но я не вижу причин, по которым этот бой может не состояться. Все хотят его видеть, и я думаю, что он будет», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Дрозд рассказал о том, что планирует устроить боксёрский поединок с участием российского самбиста и бойца смешанных единоборств Иваном Штырковым.
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