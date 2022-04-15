Анатолий Токов о бое Немков — Андерсон: хотелось бы верить, что судьи отработают адекватно

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Вадима Немкова с представителем Кори Андерсоном, который пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля мск на турнире Bellator 277.



«Верим, надеемся и хотим, чтобы Вадим выиграл. Хотелось бы, чтобы он выиграл досрочно, но мы будем рады любой победе. Кори Андерсон — серьёзный и очень сильный соперник. Хочется, чтобы бой сложился легко и быстро, но он может быть длинным и тяжёлым. Надеюсь, у Вадима всё в порядке с настроем. Физически и технически он очень хорошо готов. И хотелось бы верить, что судьи отработают адекватно и не будут относиться предвзято», — сказал Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: