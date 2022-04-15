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Сидельников назвал самый опасный навык Андерсона перед боем с Немковым

Сидельников назвал самый опасный навык Андерсона перед боем с Немковым
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке соотечественника Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном, отметив сильную сторону Кори.

«В начале Гран-при я особо всерьёз Кори Андерсона не воспринимал. И не думал даже, что он дойдёт до финала. Тот же Бейдер, я думал, будет поинтереснее. Кори Андерсон опасен тем, что у него есть всё-таки удар нокаутирующий. В плане других аспектов я не вижу, что он опасен.

У Вадима были соперники, с которыми он дрался пятираундовые бои – тот же Фил Дэвис. Я считаю, что Вадим здесь полностью фаворит. Надеюсь, он Вадиму проблем особо не доставит всё-таки. Единственное, что может стоять против победы, если бой пройдёт все пять раундов и будут какие-то малейшие качели. Здесь всё-таки сыграет, что мы россияне. Сейчас не совсем объективно судят россиян во всех видах спорта, не только в ММА», – сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

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