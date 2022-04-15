Валуев: надеяться на человеческое отношение к российским спортсменам бессмысленно

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мыслями об отношении к российским спортсменам в Европе и США.



«Надеяться на то, что к российским спортсменам когда-нибудь будет человеческое отношение со стороны США и Европы, — бессмысленное занятие. Расизм у них в крови. Это данность. На самом деле нормального отношения к нам никогда и не было. Я не припомню такого. Это лишь иллюзия. И в свете текущих событий все маски этих людей наконец сброшены. А российские спортсмены всегда страдали из-за этого, причём задолго до нынешних санкций.



Вспомните Ванкувер, например. Многие до сих пор не поняли, что Западу так легче готовить мир к блицкригу, списывать свои проблемы на русских и Путина. Нас несправедливо мало на несправедливо большой территории. И это как раз никогда не скрывали. Столетиями», — приводит слова Николая Валуева Sport24.

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