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Николай Валуев высказался об отказе финской клиники оперировать российского хоккеиста

Николай Валуев высказался об отказе финской клиники оперировать российского хоккеиста
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.

«О какой этике можно здесь говорить? Любая частная клиника на основании любых причин может отказать в оказании услуги. Но если это произошло из-за национальности хоккеиста, то это попрание всех этических норм. Хоть бы придумали, что доктор заболел или ещё что.

Я много чего лечил за границей в своё время — никаких проблем. Только деньги давай, и всё. Далеко не всегда европейские врачи являются последней инстанцией. Я успешно переделывал их ляпы именно в России. Неужели у нас толковых хирургов нет, которые могут справиться с коленом? Очень сомневаюсь, что это так», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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