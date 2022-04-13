Николай Валуев высказался об отказе финской клиники оперировать российского хоккеиста

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.

«О какой этике можно здесь говорить? Любая частная клиника на основании любых причин может отказать в оказании услуги. Но если это произошло из-за национальности хоккеиста, то это попрание всех этических норм. Хоть бы придумали, что доктор заболел или ещё что.



Я много чего лечил за границей в своё время — никаких проблем. Только деньги давай, и всё. Далеко не всегда европейские врачи являются последней инстанцией. Я успешно переделывал их ляпы именно в России. Неужели у нас толковых хирургов нет, которые могут справиться с коленом? Очень сомневаюсь, что это так», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.