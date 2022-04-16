Опубликованы судейские карточки боя Немков — Андерсон. До остановки была ничья

В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходил турнир Bellator 277. В рамках основного карда представитель России Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном.



Бой был приостановлен досрочно после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.



После боя пресс-служба Bellator опубликовала судейские карточки, по которым видно, что первый раунд был за Немковым, а второй — за Андерсоном. До остановки боя была ничья.



В рамках основного карда в главном бою представитель Бразилии Патрисио Фрейре встретился с американцем Эй-Джей Макки.



Бой продлился все пять раундов. Победу единогласным решением судей отдали Фрейре (49-46, 48-47, 48-47).

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