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Андерсон рассказал, что ему говорил тренер Немкова после остановки боя

Андерсон рассказал, что ему говорил тренер Немкова после остановки боя
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Американский боец смешанных единоборств Кори Андерсон поделился подробностями о состоявшемся разговоре с одним из тренеров россиянина Вадима Немкова. Андерсон и Немков сражались на турнире Bellator 277, проходившем в ночь на 16 апреля мск. Бой был приостановлен досрочно и признан несостоявшимся после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов он ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.

«Один из тренеров Немкова сказал мне: «Ты не выиграл. Там было столкновение головами. Бой был близким». Я развернулся и пожал руку Немкову. И я ответил ему, что это был неумышленный удар. Ключевое слово — неумышленный», — заявил Андерсон на пресс-конференции после боя.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

Немков дрался плохо. Но Bellator даже американцу зажал миллион долларов Немков дрался плохо. Но Bellator даже американцу зажал миллион долларов
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