Немков дрался плохо. Но Bellator даже американцу «зажал» миллион долларов

Несмотря на все политические сложности, бой Вадима Немкова и Кори Андерсона на турнире Bellator 277 всё-таки состоялся. Россиянин и американец встретились в финале Гран-при полутяжеловесов, чтобы определить чемпиона и владельца миллиона долларов, который полагался за победу. Действующим обладателем пояса был наш соотечественник, добывший титул с помощью красивой победы над звёздным Райаном Бейдером.

Немков прошёл в финал Гран-при не без сложностей, но выглядел очень и очень уверенно. Его соперник Кори Андерсон изначально не входил в число фаворитов турнира, зато в блестящем силе прошёл четвертьфинал и полуфинал. Американец с богатым опытом выступлений в UFC снова доказал, что с ним нужно считаться: мощнейший удар и шикарная физическая подготовка — козыри, которым очень сложно противостоять. Поэтому схватку Немков — Андерсон мы ждали с особенным нетерпением.



Оппоненты начали поединок с активных атак, выбрасывая мощные серии. Вадим ещё и добавлял свои коронные хай-кики. Процент попаданий был примерно одинаковым, но Немков работал чуть более акцентированными ударами. Поняв, что в стойке пока ничего не светит, Андерсон начал пробовать перевести россиянина в партер, однако Вадим неплохо отработал в защите.

Перед вторым раундом Фёдор Емельяненко, секундирующий Немкова, попросил подопечного «меньше зажиматься и активнее двигаться». Однако сразу после возобновления боя Немкова всё-таки перевели на канвас, где ему пришлось пережить несколько неприятных минут. Андерсон работал как цепкий бульдог, выматывая оппонента и постоянно атакуя локтями. В концовке раунда чемпион вырвался, сумев подержать Кори у сетки.



Третья пятиминутка началась с работы в стойке, где Вадим снова выглядел предпочтительнее. Андерсон продолжал охотиться за тейкдаунами, после пары неудачных попыток добившись успеха. В партере американец показывал отличный контроль и вновь «втыкал» свои локти. В концовке раунда бойцы жёстко столкнулись головами: у Немкова открылось крупное рассечение — поединок был остановлен.



Американские комментаторы начали говорить про победу Андерсона техническим нокаутом, но какая это победа? Следуя логике, бой должен был получить статус «несостоявшегося», после чего стоило объявить реванш. Организаторы тоже были в ступоре, но, к счастью, не пошли на поводу гудящей публики. Бой объявили несостоявшимся из-за столкновения головами, пообещав в ближайшее время провести его вновь. Вот такой неожиданный итог.