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Исмаилов обратился к Омаргаджиеву перед его дебютом в UFC

Исмаилов обратился к Омаргаджиеву перед его дебютом в UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, где пожелал удачи соотечественнику Гаджи Омаргаджиеву перед его дебютом в UFC.

«Давай, братишка. Покажи им там голдентимовское движение», — написал Исмаилов.

Дебют Омаргаджиева в UFC случится на турнире UFC Вегас 51, который состоится в ночь с 16 на 17 апреля мск. Противостоять Гаджи будет бразильский боец Кайо Борральо. Их поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Омаргаджиев получил контракт с UFC в октябре 2021-го благодаря победе над бразильцем Джанси Силвой, одержанной на турнире Dana White's Contender Series. В настоящее время Омаргаджиев остаётся непобеждённым бойцом — на его счету 14 побед в 14 боях в ММА.

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