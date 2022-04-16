Исмаилов обратился к Омаргаджиеву перед его дебютом в UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, где пожелал удачи соотечественнику Гаджи Омаргаджиеву перед его дебютом в UFC.



«Давай, братишка. Покажи им там голдентимовское движение», — написал Исмаилов.



Дебют Омаргаджиева в UFC случится на турнире UFC Вегас 51, который состоится в ночь с 16 на 17 апреля мск. Противостоять Гаджи будет бразильский боец Кайо Борральо. Их поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Омаргаджиев получил контракт с UFC в октябре 2021-го благодаря победе над бразильцем Джанси Силвой, одержанной на турнире Dana White's Contender Series. В настоящее время Омаргаджиев остаётся непобеждённым бойцом — на его счету 14 побед в 14 боях в ММА.