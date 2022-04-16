«Возможно, к лучшему, что так случилось». Василевский — об исходе боя Немкова и Андерсона

Известный боец Вячеслав Василевский поделился мыслями о состоявшемся поединке на турнире Bellator 277, в котором встречались россиянин Вадим Немков и представитель США Кори Андерсон.



«Сказать, что ему повезло, — это слишком громко. Он мог в принципе перевернуть ход боя и навязать свою манеру — не сближаться. Но по бою казалось, что Андерсон начал нащупывать слабые места, за счёт которых можно победить Немкова. Стало заметно, что Кори чувствовал себя более уверенно.



Конечно, такой итог нельзя назвать успешным для Вадима, но, возможно, на сегодня это было к лучшему, что так случилось. И сейчас будет время пересмотреть всё и переосмыслить, чтобы подготовиться, зная все аспекты и что будет делать Андерсон. А он стопроцентно будет делать то же самое», — сказал Василевский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.



Напомним, бой Немкова и Андерсона был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: