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В UFC подтвердили бой Волкова и Розенстрайка

В UFC подтвердили бой Волкова и Розенстрайка
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Пресс-служба UFC опубликовала постер поединка российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка. Бой Волкова и Розенстрайка возглавит турнир UFC, который пройдёт в ночь с 4 на 5 июня по московскому времени.

Фото: UFC Russia

Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.

Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.

Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.

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