Эррол Спенс техническим нокаутом одолел Йордениса Угаса в объединительном бою
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Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе, американец Эррол Спенс одолел чемпиона WBA в полусредней весовой категории, кубинца Йордениса Угаса в объединённом поединке. Победа была одержана Спенсом техническим нокаутом в 10-м раунде после вмешательства врача — у Угаса сильно опух правый глаз.
Таким образом, Эррол отобрал у Угаса титул WBA Super. Американец уже в шестой раз защитил пояс IBF и во второй раз — титул WBC.
В общей сложности в активе 32-летнего американского боксёра 28 побед (22 из которых были одержаны нокаутами) в 28 поединках на профессиональном уровне. Что касается 35-летнего кубинца, то на его счету 27 побед (12 из которых он добыл нокаутами). Ещё в пяти поединках Йорденис терпел поражения.
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