Спенс предложил Кроуфорду бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе, американец Эррол Спенс бросил вызов соотечественнику Теренсу Кроуфорду, предложив ему бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд является чемпионом по версии WBO.



«Все знают, с кем я хочу выйти на ринг в следующем бою. Мне нужен Теренс Кроуфорд», — приводит слова Спенса BoxingScene.



Напомним, сегодня, 17 апреля, Спенс одолел чемпиона WBA в полусредней весовой категории, кубинца Йордениса Угаса в объединённом поединке. Победа была одержана техническим нокаутом в 10-м раунде. В общей сложности в активе Эррола 28 побед (22 из которых были одержаны нокаутами) в 28 поединках на профессиональном уровне. На счету Кроуфорда 38 побед в 38 боях (29 из которых добыты нокаутами).

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