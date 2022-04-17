Дана Уайт высказался по поводу возможного боя Джонса с Миочичем
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможного возвращения американского бойца Джона Джонса после 2,5 лет без выступлений. Его соперником может стать Стипе Миочич.
«Турнир с главным боем Джонс — Миочич? Люди говорят о том, какой потрясающий этот кард, и я как раз недавно говорил кому-то, что наш состав на этот турнир невероятен.
Надеюсь, что Джон Джонс будет частью турнира этим летом, бой со Стипе имеет смысл», — приводит слова Уайта TMZ.
Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.
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