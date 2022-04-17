Волкановски назвал фаворита в бою Оливейра — Гэтжи

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски дал прогноз на предстоящий бой между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гэтжи.

«Я думаю, что выберу Оливейру. Знаешь, это сложно, чувак, потому что ты явно видишь, что этот бой может пойти в обоих направлениях. Это будет горячая перестрелка. Но мне просто кажется… знаешь, Чарльз более опасен. Думаю, что они будут хорошо попадать, но фундаментальные навыки Чарльза позволят ему взять верх», — сказал Волкановски на YouTube-канале MMA Pros Pick.

Бой между Оливейрой и Гэтжи состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).

Напомним, 10 апреля в главном бою турнира UFC 273 Волкановски техническим нокаутом победил корейца Чон Чхан Сона. 33-летний боец ​​с общим рекордом 23-1 в UFC выиграл 21 бой подряд. Таким образом, Александр защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.