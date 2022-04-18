Дана Уайт отреагировал на слухи о возможном бое между Сехудо и Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация не рассматривает проведение боя между Генри Сехудо и Конором Макгрегором.
«Сехудо больше не дерётся. Он на пенсии, Генри знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться и получить, что он хочет.
Я имею в виду, что ваши дерьмовые разговоры в соцсетях не приведут к бою», — приводит слова Уайта TMZ.
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Ранее Генри сообщил о возможном возобновлении карьеры.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
- 18 апреля 2022
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
-
06:56
-
06:49
-
06:18
-
01:11
- 16 апреля 2022
-
23:56
-
22:56
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
-
16:45