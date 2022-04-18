Дуглас Лима выбыл из поединка с Джейсоном Джексоном

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, бразильский боец Дуглас Лима выбыл из боя с третьим номером дивизиона Джейсоном Джексоном, сообщает инсайдер Марсел Дорф в своих социальных сетях. Сообщается, что бой будет перенесён на неопределённый срок. Изначально планировалось, что бой пройдёт на турнире Bellator 281 в Лондоне.



О причинах отмены боя пока не сообщается.



В последнем поединке Дуглас Лима уступил британцу Майклу Пейджу на турнире Bellator 267 раздельным решением судей. Всего на счету Лимы в ММА 32 победы и 10 поражений.



На счету ямайского спортсмена Джейсона Джексона 15 побед и четыре поражения. В последнем поединке он одержал победу над британцем Полом Дейли единогласным решением судей.

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