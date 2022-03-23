Золотой актив Bellator рискует карьерой. Отчаянному бразильцу нечего терять

13 мая в Лондоне состоится турнир Bellator 281. Гвоздём программы должен стать чемпионский бой в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и самым ярким бойцом промоушена англичанином Майклом Пейджем. Но с 99-процентной вероятностью Амосов на успеет подготовиться к своей первой защите пояса по всем известным причинам.

Учитывая место проведения турнира, президент Bellator Скотт Кокер не имеет право оставить MVP без боя при родной публике. Англичане очень остро и бурно реагируют на этого экстраординарного бойца. Потому в ближайшее время с наибольшей долей вероятности ему дадут другого соперника.



В карде выступит экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима. Скорее всего, именно он подменит Амосова. В прошлом году в Лондоне состоялся второй бой между Пейджем и Лимой. Тогда судьи вытащили местного бойца. И, таким образом, счёт в серии стал 1:1. Хотя Дуглас должен выйти против третьего номера дивизиона Джейсона Джексона. Их бой станет соглавным событием на Bellator 281. Но мы знаем, что всё можно переиграть и передвинуть. Напомним, Вадиму Немкову нашли нового соперника взамен Энтони Джонсона внутри карда того же турнира. Тут всё лежит на поверхности.

Пейдж является первым номером рейтинга, Лима — вторым. Они очень ценные активы для Скотта Кокера. К тому же между ними есть личная история противостояния с незакрытым гештальтом. Счёт 1:1 наводит на мысль, что нужен третий бой, чтобы расставить все точки над i. Хотя Дуглас вряд ли был в восторге от судейского произвола в Лондоне в прошлый приезд. Но это должно подстегнуть бразильца, как бы это банально ни звучало, стать лучше, заряженнее, мотивированнее, чтобы доказать несправедливость судейского вердикта. Тем более он идёт с серией из трёх поражений, что не мешает ему оставаться вблизи титульных разборок.



Однако проигрыш Пейджу стал серьёзным звоночком. Но если посмотреть, кому ранее проигрывал Феномен, все вопросы сразу закрываются. Гегард Мусаси, Ярослав Амосов и Майкл Пейдж — это элита Bellator. Лишним не будет напомнить, что двое из них сейчас чемпионы организации. Да, после невыразительных выступлений против Мусаси и Амосова пошли разговоры, что Лима уже не тот. Но против Венома мы увидели конкурентный бой, где бразилец был как минимум не хуже местного любимчика, а по нашему мнению и вовсе лучше. Тем не менее вопрос, кто из них сейчас сильнее, остаётся открытым.

Пейдж провёл довольно посредственный второй бой, выдав едва ли 50% от своих скиллов, и провальный первый из-за любви к пижонству. Если его перфоманс в реванше помножить на не самое объективное судейство в Лондоне, то мы придём к выводу, что англичанина натянули наверх вместо устаревшего бразильца. Но второе место в рейтинге по-прежнему о чём-то говорит. Потому Лима имеет право на второй шанс вернуться в титульную гонку. Обоим бойцам по 34 года, и о закате карьеры речь не идёт.



В итоге мы имеем очень любопытный расклад. Победитель получает титульный бой, а в случае долгого отсутствия Амосова и чемпионский пояс (но это не точно). Для Пейджа это идеальная возможность воспользоваться ситуацией и впервые в карьере стать чемпионом. Поражение серьёзно ударит по амбициям ветерана Bellator, где он выступает аж с 2013 года. А для Лимы это по сути последний шанс вернуть пояс и просто остаться в игре, ибо после серии из четырёх поражений неприлично просить титульник. Да и Скотт Кокер, скорее всего, «зачехлит» Феномена. Поэтому третий бой станет историческим для Bellator. Ставки на этот раз слишком высоки.