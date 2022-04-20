Фёдор Емельяненко и Вадим Немков опустились в обновлённом рейтинге Bellator

Российские бойцы Bellator Фёдор Емельяненко и Вадим Немков потеряли по одной позиции в обновлённом рейтинге промоушена.
Немков после боя с представителем США Кори Андерсоном, в итоге признанного несостоявшимся, опустился на третье место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Фёдор располагается на четвёртой позиции в рейтинге тяжеловесов.
Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277. Поединок был признан несостоявшимся, из-за того что американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Семь городов, где может завершить карьеру Фёдор Емельяненко:
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