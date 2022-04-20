Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко и Вадим Немков опустились в обновлённом рейтинге Bellator

Фёдор Емельяненко и Вадим Немков опустились в обновлённом рейтинге Bellator
Комментарии

Российские бойцы Bellator Фёдор Емельяненко и Вадим Немков потеряли по одной позиции в обновлённом рейтинге промоушена.

Немков после боя с представителем США Кори Андерсоном, в итоге признанного несостоявшимся, опустился на третье место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Фёдор располагается на четвёртой позиции в рейтинге тяжеловесов.

Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277. Поединок был признан несостоявшимся, из-за того что американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.

Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Семь городов, где может завершить карьеру Фёдор Емельяненко:

Это Фёдор придумал такой геймплан? Немков вышел драться абсолютно неготовым Это Фёдор придумал такой геймплан? Немков вышел драться абсолютно неготовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022