Фёдор Емельяненко и Вадим Немков опустились в обновлённом рейтинге Bellator

Российские бойцы Bellator Фёдор Емельяненко и Вадим Немков потеряли по одной позиции в обновлённом рейтинге промоушена.



Немков после боя с представителем США Кори Андерсоном, в итоге признанного несостоявшимся, опустился на третье место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Фёдор располагается на четвёртой позиции в рейтинге тяжеловесов.



Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277. Поединок был признан несостоявшимся, из-за того что американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.



Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Семь городов, где может завершить карьеру Фёдор Емельяненко: