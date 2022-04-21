Сехудо: я приду за головой Волкановски. Я готов творить историю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу возможного противостояния с действующим обладателем пояса в полулёгком весе Александром Волкановски.

«Не говорите мне, что я ничего не сделал в полулёгком весе для боя с Волкановски. Но я олимпийский чемпион. Я был самым молодым в истории, кто когда-либо выигрывал золотую олимпийскую медаль. Я победил величайшего бойца всех времён Деметриуса Джонсона. Я защитил оба своих титула UFC. Так что, братан, давай просто сделаем это. Поставь свою чёртову подпись в контракте. Всё просто и понятно.

Волкановски сказал, что хочет драться в лёгком весе. Так ты тоже не зарекомендовал себя в этой весовой категории, чтобы требовать титульный бой. Я защитил оба пояса и только после этого ушёл на пенсию. Так что в конце концов, чувак, я приду за его головой. Я готов творить историю», — приводит слова Сехудо MMA News.