Сехудо: я приду за головой Волкановски. Я готов творить историю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу возможного противостояния с действующим обладателем пояса в полулёгком весе Александром Волкановски.
«Не говорите мне, что я ничего не сделал в полулёгком весе для боя с Волкановски. Но я олимпийский чемпион. Я был самым молодым в истории, кто когда-либо выигрывал золотую олимпийскую медаль. Я победил величайшего бойца всех времён Деметриуса Джонсона. Я защитил оба своих титула UFC. Так что, братан, давай просто сделаем это. Поставь свою чёртову подпись в контракте. Всё просто и понятно.
Волкановски сказал, что хочет драться в лёгком весе. Так ты тоже не зарекомендовал себя в этой весовой категории, чтобы требовать титульный бой. Я защитил оба пояса и только после этого ушёл на пенсию. Так что в конце концов, чувак, я приду за его головой. Я готов творить историю», — приводит слова Сехудо MMA News.
- 21 апреля 2022
-
09:28
-
07:47
- 20 апреля 2022
-
23:34
-
22:37
-
22:06
-
20:21
-
19:38
-
18:30
-
17:48
-
16:44
-
16:30
-
15:24
-
15:13
-
14:05
-
13:10
-
12:30
-
11:51
-
11:06
-
10:08
-
09:31
-
09:14
-
03:12
-
00:56
-
00:36
- 19 апреля 2022
-
23:33
-
23:21
-
22:06
-
21:22
-
20:14
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
17:54
-
17:13
-
16:30