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Дрозд объяснил, в чём главный шанс Уайта в поединке с Фьюри

Дрозд объяснил, в чём главный шанс Уайта в поединке с Фьюри
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился прогнозом о возможном победителе в поединке Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.

«Диллиан Уайт – парень обученный, поэтому не думаю, что будет жестокая расправа. Но, честно говоря, последняя победа Тайсона Фьюри впечатлила не только меня, а вообще всех. Поэтому шансов (у Уайта. – Прим. «Чемпионата») не многовато. Тайсон Фьюри умеет передвигаться, сохранять дистанцию, держать удар – у него все самые серьёзные козыри есть. Диллиан, если будет просто защищаться, то Фьюри его разобьёт.

В чём будет шанс у Уайта? В том, что он будет в очень хорошей форме, а Тайсон – нет. Если вспомнить те поединки, когда он был не в полной боевой готовности, он вставал спиной к канатам, останавливался, из-за этого пропускал удары от того же Деонтея Уайлдера. Если он физически не будет готов, Уайт будет поджимать, а серии у Диллиана очень крутые – мне нравится его стиль, похожий на Джеймса Тони. Если Тайсон позволит себя бить, Уайт побьёт его серьёзно. Но так я шансов вижу маловато», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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