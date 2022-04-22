«Александр маловат, габариты многое решают». Трояновский считает, что Фьюри победит Усика

Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от возможного поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика. Напомним, что Фьюри 23 апреля встретится в ринге с Диллианом Уайтом, Усик летом проведёт реванш с Энтони Джошуа.
«Думаю, Фьюри будет фаворитом и должен побеждать, скорее всего. Да, Усик очень подвижный, отлично провёл бой с Джошуа. Но Александр всё равно маловат, не знаю, что он реально может сделать Тайсону. С другой стороны, Усика точно нельзя сбрасывать со счетов: он может классно двигаться двенадцать раундов, уклоняться и попадать. Хотя нокаутировать Фьюри точно будет очень тяжело, этот парень непростой. Это супертяжёлый дивизион, габариты решают очень многое», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
- 22 апреля 2022
-
20:00
-
19:29
-
19:18
-
17:51
-
17:00
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:12
-
14:17
-
14:00
-
13:32
-
12:31
-
12:07
-
11:59
-
11:45
-
11:09
-
11:04
-
10:14
-
09:55
-
09:15
-
01:58
-
00:56
- 21 апреля 2022
-
23:43
-
22:57
-
21:37
-
20:47
-
19:39
-
18:40
-
17:49
-
16:35
-
16:01
-
15:53
-
15:09
-
14:15