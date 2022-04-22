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«Александр маловат, габариты многое решают». Трояновский считает, что Фьюри победит Усика

«Александр маловат, габариты многое решают». Трояновский считает, что Фьюри победит Усика
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Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от возможного поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика. Напомним, что Фьюри 23 апреля встретится в ринге с Диллианом Уайтом, Усик летом проведёт реванш с Энтони Джошуа.

«Думаю, Фьюри будет фаворитом и должен побеждать, скорее всего. Да, Усик очень подвижный, отлично провёл бой с Джошуа. Но Александр всё равно маловат, не знаю, что он реально может сделать Тайсону. С другой стороны, Усика точно нельзя сбрасывать со счетов: он может классно двигаться двенадцать раундов, уклоняться и попадать. Хотя нокаутировать Фьюри точно будет очень тяжело, этот парень непростой. Это супертяжёлый дивизион, габариты решают очень многое», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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