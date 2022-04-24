Фьюри признался, что планировал уйти из бокса после третьего боя с Уайлдером

Непобеждённый британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом признался, что планировал уйти из бокса ещё после третьего поединка с Деонтеем Уайлдером.

«Я в этой игре 20 лет, через несколько месяцев мне исполнится 34 года. Я сказал, что третий бой с Уайлдером будет для меня последним, но я чувствовал, что должен фанатам последнее возвращение домой.

Это определённо конец Цыганского короля, и он вышел на ура. Сегодня было потрясающе, но это конец», — заявил Фьюри.

Напомним, третий поединок Фьюри – Уайлдер состоялся 10 октября 2021 года и завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.