Тактаров: бой Фьюри с Нганну – то же самое, что у нас клоуны выступают против культуристов

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о возможном поединке британского боксёра Тайсона Фьюри с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Сообщалось, что бой может состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.
«Тайсон всю жизнь занимался боксом, зачем ему ещё куда-то лезть? Это то же самое, как у нас клоуны выступают против культуристов, рэперов. Та же самая штука, только уровнем выше. Шансы Нганну? А в чём? По правилам бокса, конечно, Тайсон выиграет. Если можно бороться, тогда Нганну», – сказал Тактаров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Фьюри высказался о поединке с Нганну после победы, одержанной над британцем Диллианом Уайтом. Их бой состоялся в ночь на 24 декабря и завершился нокаутом в исполнении Тайсона в шестом раунде.
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