Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: бой Фьюри с Нганну – то же самое, что у нас клоуны выступают против культуристов

Тактаров: бой Фьюри с Нганну – то же самое, что у нас клоуны выступают против культуристов
Комментарии

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о возможном поединке британского боксёра Тайсона Фьюри с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Сообщалось, что бой может состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.

«Тайсон всю жизнь занимался боксом, зачем ему ещё куда-то лезть? Это то же самое, как у нас клоуны выступают против культуристов, рэперов. Та же самая штука, только уровнем выше. Шансы Нганну? А в чём? По правилам бокса, конечно, Тайсон выиграет. Если можно бороться, тогда Нганну», – сказал Тактаров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Фьюри высказался о поединке с Нганну после победы, одержанной над британцем Диллианом Уайтом. Их бой состоялся в ночь на 24 декабря и завершился нокаутом в исполнении Тайсона в шестом раунде.

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса:

Фьюри расправился с Уайтом. Вы не поверите, но следующий на очереди — Нганну! Фьюри расправился с Уайтом. Вы не поверите, но следующий на очереди — Нганну!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022