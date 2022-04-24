Тайсон Фьюри признался, что сказал Диллиану Уайту после боя

Непобеждённый британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что сообщил соотечественнику Диллиану Уайту, после того как победил его.



«Я разговаривал с Диллианом после боя. Я его поцеловал и приобнял. Вот что я сказал ему: «Ты будешь чемпионом мира, Диллиан, но сегодня тебе пришлось встретиться с лучшим.

Многие могут сказать, что Диллиан ничего не показал. Я частенько встречал таких людей, которые никогда даже не надевали перчатки, а потом оставляли подобные комментарии. Вот мой совет — наденьте-ка перчатки, а уже потом говорите», — приводит слова Фьюри talkSPORT.



Напомним, Фьюри и Уайт встречались в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне. Тайсон праздновал победу нокаутом в шестом раунде.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: