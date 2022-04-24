Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри признался, что сказал Диллиану Уайту после боя

Тайсон Фьюри признался, что сказал Диллиану Уайту после боя
Комментарии

Непобеждённый британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что сообщил соотечественнику Диллиану Уайту, после того как победил его.

«Я разговаривал с Диллианом после боя. Я его поцеловал и приобнял. Вот что я сказал ему: «Ты будешь чемпионом мира, Диллиан, но сегодня тебе пришлось встретиться с лучшим.

Многие могут сказать, что Диллиан ничего не показал. Я частенько встречал таких людей, которые никогда даже не надевали перчатки, а потом оставляли подобные комментарии. Вот мой совет — наденьте-ка перчатки, а уже потом говорите», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, Фьюри и Уайт встречались в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне. Тайсон праздновал победу нокаутом в шестом раунде.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

Фьюри расправился с Уайтом. Вы не поверите, но следующий на очереди — Нганну! Фьюри расправился с Уайтом. Вы не поверите, но следующий на очереди — Нганну!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022