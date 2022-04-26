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Нейт Диаз: я не буду драться с Конором, он отстой

Нейт Диаз: я не буду драться с Конором, он отстой
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, что он не хочет проводить третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я пытался драться со всеми и ничего не вышло, что за дела в UFC? Я не буду драться с Конором, он отстой.
Я хочу подраться с кем-нибудь нормальным, хватит меня тормозить, пожалуйста», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

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