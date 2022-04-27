«Интересно посмотреть, чьё кунг-фу лучше». Бивол — про поединок с Канело

31-летний непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, высказался по поводу предстоящего боя с чемпионом мира Саулем Альваресом, который пройдёт 8 мая в Лас-Вегасе (США).

«Знаете, у меня просто есть точная школа бокса, которая помогает мне побеждать в боях. Думаю, интересно посмотреть, чьё кунг-фу лучше (смеётся): моё или Канело. Сейчас я не в предвкушении, потому что уже привык к большому бою. Я просто с нетерпением жду боя, и рад, что у меня будет поединок, что у меня есть возможность. Но не более.

Канело идёт фаворитом у букмекеров? Ставить на Канело — не хороший способ заработать денег. Это просто мнение», — сказал Бивол на YouTube-канале ESNEWS.

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