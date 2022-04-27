Аспиналл объяснил, почему считает Сен-Пьера более великим бойцом, чем Нурмагомедова

Британский боец ММА Том Аспиналл ответил на вопрос о лучшем бойце в истории. По мнению британского спортсмена, лучшим является экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.



«Кто лучший? Конечно, Сен-Пьер — номер один, кто же ещё? Безусловно, можно быть таким, как Хабиб, это прекрасно. Но как бы он поступил в трудной ситуации? Мы всё ещё не знаем, ведь Хабиб был намного лучше остальных. Но, как мне кажется, разница была в двух весовых категориях», — цитирует Аспиналла The MMA Hour.



Хабиб Нурмагомедов за карьеру одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он ушёл из ММА после того, как в третий раз защитил чемпионский титул.



Жорж Сен-Пьер одержал 26 побед и потерпел два поражения. Он завершил карьеру в конце 2017 года после того, как победил Майкла Биспинга.

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