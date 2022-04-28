Пенья выбыл из Гран-при легковесов АСА. Вартанян получит нового соперника
Поделиться
Американский легковес Луис Пенья не сможет принять участие в Гран-при легковесов ACA. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. Таким образом, боец Эдуард Вартанян получит нового соперника.
«Менеджмент бойца уведомил нас, что на текущий момент у американца есть сложности с получением международного паспорта. Вартанян, который сейчас готовится к бою в четвертьфинале «восьмёрки» с призовым фондом миллион долларов, получит нового соперника на 21 мая», — сказал Яценко.
Напомним, призовой фонд Гран-при составит более $ 800 000.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Комментарии
- 28 апреля 2022
-
13:24
-
12:49
-
12:39
-
11:12
-
10:10
-
09:13
-
08:27
-
00:42
-
00:06
- 27 апреля 2022
-
23:30
-
21:31
-
20:43
-
20:20
-
19:27
-
18:34
-
17:16
-
16:11
-
15:21
-
14:03
-
13:11
-
12:01
-
11:21
-
10:14
-
09:16
-
01:00
-
00:14
- 26 апреля 2022
-
22:56
-
22:12
-
20:56
-
19:58
-
19:35
-
18:43
-
17:55
-
17:43
-
17:07
Партнерский контент