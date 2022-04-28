Пенья выбыл из Гран-при легковесов АСА. Вартанян получит нового соперника

Американский легковес Луис Пенья не сможет принять участие в Гран-при легковесов ACA. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. Таким образом, боец Эдуард Вартанян получит нового соперника.

«Менеджмент бойца уведомил нас, что на текущий момент у американца есть сложности с получением международного паспорта. Вартанян, который сейчас готовится к бою в четвертьфинале «восьмёрки» с призовым фондом миллион долларов, получит нового соперника на 21 мая», — сказал Яценко.

Напомним, призовой фонд Гран-при составит более $ 800 000.

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