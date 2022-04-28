Аспиналл назвал лучшего тяжеловеса всех времён

Британский боец ММА Том Аспиналл считает, что хорват Стипе Миочич является лучшим тяжеловесом всех времён.
«По моему мнению, Стипе Миочич — лучший тяжеловес всех времён. Я думаю, он заслуживает немедленного матча-реванша с Нганну. Мне кажется, Стипе не получает той любви, которую заслуживает», — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.
В последнее время всё чаще начали появляться слухи о возможном поединке между Миочичем и Джоном Джонсом этим летом.
Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл только в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247. Летом 2022 года пройдёт Международная бойцовская неделя.
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