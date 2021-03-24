«Величайший тяжеловес в истории ММА». Миочич попытается уйти из-под камерунского катка

Не успели улечься страсти после номерного турнира UFC 259, который завершился 8 марта, как промоушен уже подготовил второй номерной турнир за три недели, что случается крайне редко. В ночь с 27 на 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт шоу UFC 260. Его главным событием станет титульная схватка в королевском дивизионе. Чемпион лиги Стипе Миочич будет защищать титул от посягательств устрашающего нокаутёра Фрэнсиса Нганну. Вашему вниманию превью главного поединка весны.

Матч-реванш Миочич — Нганну на UFC 260: выстоит ли чемпион под напором Хищника? LIVE! Титульный поединок в элитном тяжёлом дивизионе и ключевая для Абубакара Нурмагомедова схватка с голодным до побед американцем.

История противостояния

Впервые бойцы встретились в январе 2018 года на турнире UFC 220 в Бостоне (штат Массачусетс, США). Та схватка во многом была определяющей и исторической. Миочич уже тогда пребывал в статусе чемпиона и провёл две успешные защиты титула. Ещё одна победа помогла бы ему побить рекорд по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд. Нганну же к моменту первой схватки с американцем хорватского происхождения провёл шесть поединков в UFC и все завершил досрочными победами. Поединку со Стипе предшествовала победа за 102 секунды над Алистаром Оверимом.

В целом, камерунец считался фаворитом противостояния. Но 20 января 2018 года Стипе доказал, что его рано списывать со счетов. Выдержав стартовый натиск хищника, он начал переигрывать оппонента и в стойке, и в борьбе. Особенно восхищало то, как ловко Миочич переводил громадного Нганну в партер. Затянув камерунца в поздние раунды, что для Фрэнсиса было в новинку, Миочич почувствовал себя более уверенно. Хищник к середине боя стал максимально медленным, тем не менее, пару резких выпадов ему удались. В третьем раунде он крепко зацепил соперника боковым. Однако чемпион кроме классных действий в атаке оказался ещё и на удивление стойким. Проглатывая атаки камерунца, он тут же контратаковал и переводил Нганну в партер. В целом боец из Огайо провёл за пять раундов шесть тейкдаунов, а также показал едва ли не ювелирную точность по значимым ударам, донеся 70 таких панчей из 95 (73%). На всё это Нганну было ответить почти нечем. В итоге Стипе одержал разгромную победу по очкам, развенчав миф о неудержимости Нганну – 50:44, 50:44, 50:44.

Миочич. Потеря титула и возвращение на престол

После рекордной защиты титула Стипе Миочич провёл три поединка, но соперник у него при этом всегда был один – Даниэль Кормье. Впервые они встретились в июле 2018 года на турнире в Лас-Вегасе. На протяжении почти всего первого раунда бойцы бились в стойке. В одном из эпизодов Даниэль случайно ткнул Стипе пальцем в глаз. Непонятно, сказалось ли это, но менее чем через минуту после этого Кормье на выходе из клинча отправил Миочича на канвас жесточайшим ударом локтем справа. Добивание было даже лишним, в дело вмешался рефери. Таким образом, Стипе лишился титула чемпиона.

ДиСи после той победы провёл защиту титула в бою с Дерриком Льюисом, а затем дал реванш Стипе. Вторая встреча прошла в августе 2019 года в Анахайме (штат Калифорния, США). Та схватка также была крайне напряжённой, а её развязка получилась по-настоящему шикарной. Под занавес четвёртого раунда Стипе начал чередовать атаки по голове и корпусу. Когда Миочич зацепил печень Кормье, тот опустил руки и начал пятиться назад. Тогда Стипе переключил внимание на верхний этаж и просто разбил его у сетки. Хёрб Дин остановил схватку даже с некоторым опозданием.

Наконец, сильнейшего в этой паре должен был определить третий поединок, который состоялся в августе 2020 года. Ещё в преддверии третьего боя президент лиги Дана Уайт заявил, что победитель станет величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Очевидно, что такие громкие слова лишь мотивировали бойцов, и они в третий раз подарили зрителям очень напряжённую битву. Здесь дело до нокаута не дошло, но Миочич свой титул защитил и, по сути, в глазах Уайта, да и многих других, стал величайшим в истории. Кормье после трилогии со Стипе карьеру завершил, а вот американец хорватского происхождения попробует зацементировать своё наследие.

Впрочем, оно уже крепко и так. В преддверии схватки Миочича с Нганну Уайт подтвердил, что считает Стипе величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств.

«Стипе уже утвердил себя в качестве величайшего тяжеловеса в ММА всех времён. Но если он победит Нганну и во второй раз, это будет уже последний недостающий камень в его короне», — сказал в одном из недавних интервью президент UFC.

Рекорды Нганну

Хищник после поражения от Миочича в первом бою не выходил в клетку полгода. В июле 2018 года он встретился с Дерриком Льюисом и снова проиграл. Второе поражение кряду заставило многих задуматься о том, что популярность Нганну просто-таки дутая и претендовать на титул он больше никогда не будет. Но сам Фрэнсис был иного мнения. Ещё через 4 месяца он снова вышел в октагон. В соперники ему достался Кёртис Блэйдс, который хорош в нелюбимой для Нганну борьбе. Тем не менее, камерунец не дал сопернику использовать главное оружие и нокаутировал его через 45 секунд после начала схватки.

Но это было лишь начало пути ко второму в карьере тайтл-шоту. После Блэйдса Нганну побил двух экс-чемпионов. Кейн Веласкес пал через 26 секунд после начала боя, а Джуниор дос Сантос через 71. Всем стало понятно, что ещё одна такая победа и Фрэнсис снова сможет требовать титульник. И успех не заставил себя долго ждать. 9 мая Хищник подрался с устрашающим суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайк. Но устрашающим он казался кому угодно, но только не Нганну. Камерунец эффектно нокаутировал оппонента за 20 секунд.

Таким образом, на последние 4 победы он в общей сложности потратил 162 секунды – менее раунда (!). Пожалуй, это абсолютный рекорд. И абсолютно точно можно утверждать, что Фрэнсис обладает рекордом, который невозможно превзойти – 100% побед в UFC он добыл нокаутом. Посмотрим, извлёк ли он уроки из первого боя с Миочичем и продлит ли Нганну победную серию. Одно можно сказать определённо — Хищник прошёлся по всем своим недавним соперником словно каток, так что многочисленные фанаты справедливо задаются вопросом, не попал ли Стипе в беду? Впрочем, о прогнозах и раскладах на бой чуть ниже.

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Нганну снова фаворит

Как и три года назад Фрэнсиса снова считают фаворитом, хотя и небольшим. На стороне камерунца невероятная мощь, габариты и возраст. Вместе с тем, списывать со счетов Миочича всё же слишком рано. Да, за время трилогии с Кормье он значительно растратил свой ресурс, но всё-таки 38 лет не критический возраст для тяжеловеса. За Стипе говорит умение как бороться, так и перебивать соперников в стойке. Но главный козырь Миочича – огромный опыт. Если ему снова удастся затянуть Нганну в поздние раунды, то шансы камерунца на успех будут таять буквально с каждой секундой. В любом случае, поединок лучших на сегодняшний день тяжеловесов мира стоит того, чтобы проснуться ранним воскресным утром и найти трансляцию UFC 260. Удачи бойцам! Пусть победит сильнейший.