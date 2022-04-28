Мухаммад призвал UFC дать ему бой с Чимаевым

Американский боец ММА Белал Мухаммад намеревается вернуться в октагон в июле. Он рассчитывает провести бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Мухаммад выдал серию из восьми боёв без поражений. В настоящее время он занимает четвёртое место в рейтинге полусредневесов.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Чимаева будет американец Колби Ковингтон. Но Мухаммад считает, что Колби может отказаться от боя с Хамзатом.
«Я хочу выйти в октагон где-то в июле. Но я очень хочу попасть на турнир в Абу-Даби в октябре. Когда я впервые там дрался, это был невероятный опыт. Я не думаю, что Колби согласится драться с Хамзатом. И если в UFC хотят провести отличный турнир, наш бой с Хамзатом будет крутым событием. Думаю, что Колби обычно выбирает себе более простых соперников», — цитирует Мухаммада Mirror.
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