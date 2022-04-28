Сен-Пьер: есть много ребят, которые могут побить Усмана

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился мнением о чемпионе организации в полусреднем весе Камару Усманом. По мнению канадца, Усман слишком сильно отвлекается на разговоры о возможном поединке с мексиканским боксёром Саулем Альваресом.



«Я думаю, что есть много ребят, которые могут побить Усмана. При этом я считаю, что он является лучшим прямо сейчас в своём дивизионе, но это не значит, что он неуязвим.



Ему нужно быть в оптимальной форме. Сложно стать чемпионом, а ещё сложнее — остаться им. Уверен, что Усман сказал бы то же самое.



Сейчас он выглядит феноменально. Но есть много ребят, которые могут доставить ему проблемы. Например, Хамзат Чимаев, возможно, Леон Эдвардс. Пока Камару является таким пазлом, который никто не может решить. Но ему нужно сохранять концентрацию и упорно работать», — цитирует Сен-Пьера MMA News.