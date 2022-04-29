Джейк Пол поддержал Али Абдель-Азиза в споре с Канело. При этом назвал менеджера крысой

Известный блогер Джейк Пол поделился мнением о споре боксёра Сауля Альвареса и чемпиона UFC Камару Усмана. Пол согласился с менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Менеджер, также представляющий интересы Усмана, заявил, что Альварес избегает боя. По словам Абдель-Азиза, Канело отказался от поединка с Усманом, чтобы провести бой с россиянином Дмитрием Биволом. В свою очередь Альварес критиковал Усмана и Абдель-Азиза.
«Я думаю, что в этом вопросе прав менеджер Усмана. Хоть он и крыса, мы все знаем, что это маленький паршивец-уголовник, лжец, которого выгнали из страны.
Поймите меня правильно, я считаю его дерьмом. Но, как мне кажется, он прав, говоря, что Альварес избегает многих соперников. Вы знаете про бои с Бенавидесом, Чарло. Почему они не состоялись? Вы знаете, Альварес избегает боёв с сильными соперниками», — цитирует Пола BJPenn.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 29 апреля 2022
-
21:42
-
21:05
-
20:25
-
19:31
-
18:23
-
18:02
-
17:29
-
16:45
-
16:32
-
15:34
-
14:39
-
13:40
-
12:45
-
11:57
-
11:28
-
10:19
-
09:59
-
09:30
-
09:01
-
08:50
-
08:09
-
07:51
-
00:18
- 28 апреля 2022
-
23:37
-
21:42
-
20:33
-
19:46
-
18:59
-
17:18
-
16:15
-
15:15
-
14:39
-
14:29
-
13:24
-
12:49