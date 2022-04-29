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Джейк Пол поддержал Али Абдель-Азиза в споре с Канело. При этом назвал менеджера крысой

Джейк Пол поддержал Али Абдель-Азиза в споре с Канело. При этом назвал менеджера крысой
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Известный блогер Джейк Пол поделился мнением о споре боксёра Сауля Альвареса и чемпиона UFC Камару Усмана. Пол согласился с менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Менеджер, также представляющий интересы Усмана, заявил, что Альварес избегает боя. По словам Абдель-Азиза, Канело отказался от поединка с Усманом, чтобы провести бой с россиянином Дмитрием Биволом. В свою очередь Альварес критиковал Усмана и Абдель-Азиза.

«Я думаю, что в этом вопросе прав менеджер Усмана. Хоть он и крыса, мы все знаем, что это маленький паршивец-уголовник, лжец, которого выгнали из страны.

Поймите меня правильно, я считаю его дерьмом. Но, как мне кажется, он прав, говоря, что Альварес избегает многих соперников. Вы знаете про бои с Бенавидесом, Чарло. Почему они не состоялись? Вы знаете, Альварес избегает боёв с сильными соперниками», — цитирует Пола BJPenn.

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