Олег Тактаров показал свой актуальный вес. Фото

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свой актуальный вес — 97,8 кг (219 фунтов).

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. В частности, он активно делился мнением о поединке соотечественника Петра Яна с американцем Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Олег Тактаров обратился к подписчикам после избиения в Мексике:

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