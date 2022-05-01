Орловский повторил рекорд Серроне и Миллера по числу побед в UFC

Белорусский боец Андрей Орловский одержал 23-ю победу в UFC. Таким образом, он повторил рекорд Дональда Серроне и Джима Миллера по этому показателю.

В соглавном бою турнира UFC Vegas 53 Орловский сразился с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершил победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений.

Отметим, победная серия Орловского в UFC продлилась до четырёх боёв. Ранее белорус победил Джареда Вандераа, Карлоса Фелипе и Чейза Шермана. Свое последнее поражение Орловский потерпел 20 февраля 2021 года. На турнире UFC Fight Night 185 Орловский проиграл Тому Аспиналлу после удушающего приёма.