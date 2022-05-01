Чимаев — об Ибрагимовиче: все говорят, что он дерзкий

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
«Нормальный парень. Свой чувак. Вообще, особенно за футболом, если честно, не слежу. Я небольшой фанат. Все говорят, что он дерзкий парень. Боевой дух. Приглашу ли его заниматься в свой зал? Да нет, пусть футболом занимается», — сказал Чимаев в интервью на канале Hustle MMA в YouTube.
В текущем сезоне за «Милан» Ибрагимович провёл 24 встречи во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей, а также три передачи. Контракт 40-летнего форварда с «Миланом» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что Ибрагимович может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
Ибрагимович показал технику ведения боя ногами:
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 1 мая 2022
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
-
20:24
-
19:33
-
19:11
-
17:22
-
17:10
-
16:35
-
14:52
-
14:03
-
13:33
-
12:33
-
11:49
-
11:32
-
10:42
-
09:59