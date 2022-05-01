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Чимаев — об Ибрагимовиче: все говорят, что он дерзкий

Чимаев — об Ибрагимовиче: все говорят, что он дерзкий
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Нормальный парень. Свой чувак. Вообще, особенно за футболом, если честно, не слежу. Я небольшой фанат. Все говорят, что он дерзкий парень. Боевой дух. Приглашу ли его заниматься в свой зал? Да нет, пусть футболом занимается», — сказал Чимаев в интервью на канале Hustle MMA в YouTube.

В текущем сезоне за «Милан» Ибрагимович провёл 24 встречи во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей, а также три передачи. Контракт 40-летнего форварда с «Миланом» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что Ибрагимович может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Ибрагимович показал технику ведения боя ногами:

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