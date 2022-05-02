Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи отреагировал на издёвку со стороны Диаза

Гэтжи отреагировал на издёвку со стороны Диаза
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в своих социальных сетях обратился к Нейту Диазу, который ранее подколол его, напомнив о поражении россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Я не твой брат, ревнивая девочка», — написал Гэтжи.

Поединок Гэтжи с Нурмагомедовым состоялся в октябре 2020 года, тогда Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Нурмагомедова тот бой стал последним — он принял решение завершить карьеру.

Напомним, уже 8 мая на турнире UFC 274 Гэтжи встретится в титульном бою с действующим чемпионом UFC лёгкого дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Новость по теме
«Ты попался на треугольник из маунта». Нейт Диаз затроллил Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022