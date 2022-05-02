Гэтжи отреагировал на издёвку со стороны Диаза

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в своих социальных сетях обратился к Нейту Диазу, который ранее подколол его, напомнив о поражении россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Я не твой брат, ревнивая девочка», — написал Гэтжи.

Поединок Гэтжи с Нурмагомедовым состоялся в октябре 2020 года, тогда Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Нурмагомедова тот бой стал последним — он принял решение завершить карьеру.

Напомним, уже 8 мая на турнире UFC 274 Гэтжи встретится в титульном бою с действующим чемпионом UFC лёгкого дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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